Report su Colle di Tenda e traforo dell'Armo-Cantarana al centro del vertice Liguria-Piemonte

Sono stati gli amministratori locali e i commissari straordinari per le varie infrastrutture, a illustrare nel dettaglio, durante il vertice tra Liguria e Piemonte svoltosi al Comune di Imperia, le opere strategiche su cui occorre cooperare in modo sinergico tra le due Regioni e con il governo.

Pierangelo Olivieri, presidente della provincia di Savona ,in merito al progetto dell'Albenga-Carcare-Predosa ha riferito che si tratta di un "progetto di fattibilità commissionato nel 2004 dal comune di Cairo Montenotte e aggiornato nel 2012. Abbiamo dato due incarichi in questi mesi per aggiornare lo studio fattibilità e i dati di mobilità che ne evidenziano l’assoluta necessità sul Ponente ligure e sul porto di Savona- Vado".

"Si tratta di un 'corridoio naturale' di collegamento con la Francia e la Spagna, Lombardia e Veneto e verso il centro Europa. Ci sono prospettive, ha sottolineato il presidente della Provincia di Savona, di confronto anche col Piemonte che hanno richieste di grande interesse, ma rischiamo di perdere occasioni sulla logistica e sul turismo. Collegandosi con l'A10 e l'A26 ciò rappresenterebbe una risposta in questo senso, il significato è quello di un vero e proprio passaggio a Nord -Ovest. Confido che sia possibile instaurare un confronto operativo col governo, ha concluso, in sinergia con le Regioni interessate".

L'ingegnere Barbara Di Franco, ha invece sottolineato in merito al traforo Armo-Cantarana sulla statale 28, che si tratta di "un'arteria di collegamento tra la Riviera ligure e il Piemonte, l’idea risale al 1992. La variante di valico consiste in un tratto di 9 km e 300 metri che può essere suddivisa in 3 lotti funzionali. Il progetto è stato approvato nel 2004, ad oggi risulta finanziata la sola progettazione. Si contano due corsie di careggiata per una lunghezza di 2 km e 800 metri. L'impegno economico è di 304 milioni di euro mentre la durata dei lavori è di 2 anni e 9 mesi. Il progetto, ha concluso, è stato sottoposto al Consiglio superiore dei lavori pubblici".

L'Ingegnere Nicola Prisco, commissario straordinario governativo del Tenda, in collegamento streaming ha evidenziato al ministro Carfagna, che si tratta di "un'opera attesa da molti anni; il nuovo tunnel di 3 km e mezzo tra Italia e Francia con l' allargamento di quello esistente per collegare le due nazioni. La viabilità è interrotta dall'ottobre dell'anno scorso a causa dell' alluvione. Essenzialmente i lavori per il completamento dell’opera consistono in un nuovo ponte e riconfigurazione imbocchi gallerie lato Francia. Con la sospensioni dei lavori si poneva un bivio ossia proseguire o ricominciare daccapo. Una rinegoziazione con impresa ci ha permesso di affidare le nuove opere e riavviare tutti i lavori. Il completamento è previsto nel giugno 2025. L'aumento contrattuale è di 76 milioni di euro".