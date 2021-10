Sciopero generale lunedì 11 ottobre: a Cuneo si manifesta in piazza Europa

Svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; attività di rilevazione relativa all'antinfortunistica stradale; attività di pronto intervento; attività della centrale operativa; vigilanza casa municipale;

Pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24.

Pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24.

Personale

Erogazione degli assegni con funzione di sostentamento e compilazione delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali se coincidente con l’ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese