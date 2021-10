Pioggia di premi per il banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi

Professor Beppe Ghisolfi, è un periodo particolarmente fortunato per lei. Da Cortona a Spello a Cuneo.

In effetti non posso che essere felice. Ma questi premi io li dedico all’educazione finanziaria di cui, come scrivono Patuelli e De Mattia, sono il pioniere.



Cominciamo da Cortona.

In questa cittadina ho tenuto una lezione agli studenti dell’Istituto Laparelli. L’incontro è stato organizzato dalla banca popolare di Cortona per i cinquant’anni della scuola. Ho trovato studenti attenti ed educati.



E a Spello perché?

A Spello mi è stato assegnato un premio internazionale per l’economia. Anche questo, credo, per il mio impegno nelle scuole e sui media.



E veniamo a Cuneo. Uomo di mondo 2021.

Tra i tanti premi che ho ricevuto questo mi sembra particolarmente azzeccato. Come vicepresidente europeo e consigliere mondiale delle Casse di risparmio partecipo a riunioni che si tengono a Washington, Bruxelles, senza dimenticare tutti i Paesi del mondo dal Giappone, all’India, al Perù. Ma essere uomo di mondo significa non soltanto viaggiare, ma sapersi comportare secondo le regole che tale titolo richiede. Spero ovviamente di meritare questo onore e ringrazio Danilo Paparelli, presidente dell’Associazione e i componenti il Direttivo.



Cosa pensa degli ultimi risultati elettorali?

Che sono stati premiati i sindaci competenti senza badare agli schieramenti. E quello che chiedo da anni. Anche nei piccoli comuni dobbiamo fare la guerra ai carrieristi e ai palloni gonfiati, che senza titoli e cultura pretendono di rappresentarci .In troppi sanno solo apparire nelle foto di circostanza e nelle fiere. Basta con questi ambiziosi sprovveduti. Occorre premiare la competenza in ogni tipo di incarico.