Fiorito Cuneo: la scelta giusta per la Festività dei Santi

Anche quest'anno, in occasione della festività dei Santi, da Fiorito è possibile ordinare mazzi o composizioni floreali per commemorare chi ci ha lasciati.

La festa dei Santi è una ricorrenza molto personale, dove le esigenze di allestimento di una tomba o di un loculo tengono spesso conto di preferenze individuali o abitudini di famiglia, nella necessità da parte di ciascuno di onorare sempre al meglio i propri cari. Ed è per questo che da Fiorito grande attenzione viene prestata a questo genere di realizzazioni, dove un team di fioriste esperte saprà cogliere tutte le richieste del Cliente per fornirgli un lavoro preciso e importante per una ricorrenza così sentita, ma allo stesso tempo adatto a qualsiasi esigenza di prezzo.

Sebbene sia sempre possibile farsi preparare mazzi o composizioni sul momento, per permetterci di servire al meglio le richieste raccomandiamo di prenotare in anticipo: in questo modo infatti si evitano i rischi di indisponibilità di prodotti a causa dell'emergenza sanitaria che anche quest’anno purtroppo ha creato disagi in tutta la filiera produttiva. Ricordiamo infine che è possibile anche avvalersi del servizio di consegna ed allestimento direttamente in loco.

Il negozio a Cuneo di Fiorito, in Corso Garibaldi 7 (tel. 0171-66650) è aperto 7 giorni su 7 (da lunedì a sabato con orario continuato 8:30-20 e domenica 9:30-13:00).

