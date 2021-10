Il Ristorante Wellington in campo al fianco di “PaesanAinpiazzA”

E’ sufficiente avere passione. Tutto il resto viene da sé, compresi quei sapori d’autunno che domenica 17 invaderanno vie e piazze del paese per l’edizione numero 23 di “PaesanAinpiazzA”.

La passione di cui sopra ben si sposa con l’infaticabile Patrizia Abbate Daga, la titolare di quel “Ristorante Wellington” di via Reinaud 20 che - fedele ad una tradizione che dura da anni - anche per questa edizione della rassegna d’autunno scenderà in campo al fianco degli organizzatori per rallegrare il palato di quanti, domenica 17 ottobre, prenderanno d’assalto il paese per una giornata tutta da godere al tiepido sole autunnale.

Per l’occasione fieristica il locale di via Reinaud 20, a Paesana, farà ancora una volta – ma questa non è più una novità – del rapporto qualità-prezzo il suo apprezzato fiore all’occhiello.

Ecco il suo “Menù PaesanAinpiazzA”.

Tre antipasti: battuta di Fassona con funghi porcini e parmigiano, girello al punto rosa con salsa tonnata, tortino di topinambour con bagna caöda.

Un primo a scelta fra ravioli del plin al sugo d’arrosto e tortellini in brodo.

Un secondo a scelta fra bollito misto alla piemontese con salse e stracotto di vitello al nebbiolo.

Contorni: carote, patate bollite e ajè, purè di patate.

Bis di dolci. Caffè.

Vino della casa rosso, rosè o bianco.

Il “Menù PaesanAinpiazzA” verrà servito al prezzo di 25 euro

Le prenotazioni, quantomai gradite, si ricevono al numero 377.3598255.