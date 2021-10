Covid-19, in Piemonte nuovi casi e nuovi guariti si equivalgono

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 118 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 45 dopo test antigenico), pari allo 0.5% di 23.423tamponi eseguiti, di cui 19.458antigenici. Dei 118 nuovi casi, gli asintomatici sono 66 (55,9%).



I casi sono così ripartiti: 49 screening, 57 contatti di caso, 12 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 384.295, così suddivisi su base provinciale:

31.591 Alessandria

18.344 Asti

12.140 Biella

55.378 Cuneo (+14 da ieri)

29.860 Novara

204.630 Torino

14.316 Vercelli

13.714 Verbano-Cusio-Ossola

1.585 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

2.737 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 154 (-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.186.



I tamponi diagnostici finora processati sono 7.300.152 (+23.423 rispetto a ieri), di cui 2.213.733 risultati negativi.



- I DECESSI

Due decessidi persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 11.776 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.578 Alessandria

720Asti

435 Biella

1.463 Cuneo

949 Novara

5.623 Torino

533 Vercelli

375 Verbano-Cusio-Ossola

100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 369.160 (+117 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

29.693 Alessandria

17.430 Asti

11.611 Biella

53.418 Cuneo (+19 da ieri)

28.764 Novara

197.321 Torino

13.676 Vercelli

13.235 Verbano-Cusio-Ossola

1.497 extraregione

2.515 in fase di definizione

- I VACCINI

Sono 18.999 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.413 è stata somministrata la seconda dose, a 7.877 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.318 i 12-15enni, 2.600 i 16-29enni, 2.058 i trentenni, 2.006 i quarantenni, 1.567 i cinquantenni, 606 i sessantenni, 218 i settantenni, 806 gli estremamente vulnerabili e 6.687 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.122.893 dosi, di cui 2.814.593 come seconde e 54.849 come terze, corrispondenti all’85,4% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte l’84% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare, dei 19 ricoveri attuali in terapia intensiva 16 riguardano pazienti non vaccinati (7 uomini e 9 donne), altri 3 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna). Dei 154 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 76.