Calcio, Coppa Italia Serie D: trentaduesimi di finale, il Fossano sfiderà il Derthona

Sono stati ufficializzati gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D, in programma mercoledì 3 novembre alle 14.30.

Le gare sono di sola andata, calci di rigore in caso di parità al termine dei 90’.

A partire dai sedicesimi disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiamo, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento Interregionale.

Il Fossano, unica squadra cuneese ancora in corsa, se la vedrà con il Derthona mentre sono già state eliminate Bra e Saluzzo.

LE PARTITE

1) Montebelluna-Caldiero Terme

2) Levico Terme-Cartigliano

3) Delta Porto Tolle-Union Clodiense

4) Virtus Ciseranobergamo-Arzignano

5) Derthona-Fossano

6) Novara-Pontdonnaz

7) Sporting Franciacorta-Breno

8) Castellanzese-Caronnese

9) Caravaggio-Ponte S. Pietro

10) Fanfulla-Vis Nova Giussano

11) Progresso-Coreggese

12) Forlì-Ravenna

13) Vado-Sanremese

14) Real Forte Querceta-Prato

15) Seravezza-Sestri Levante

16) San Donato Tavarnelle/Lornano Badesse-Follonica Gavorrano/Pianese

17) Scandicci-Flaminia

18) Sporting Trestina-Foligno

19) Recanatese-Tolentino

20) Chieti-Sambenedettese/Porto D’Ascoli vs Notaresco

21) Castelnuovo Vomano-Vastogirardi

22) Cynthialbalonga-Aprilia

23) Trastevere-Vis Artena

24) Lanusei-Torres

25) Audace Cerignola-Giugliano

26) Altamura-Molfetta

27) Casarano-Bitonto

28) Sorrento-Gladiator

29) Santa Maria Cilento-Cavese

30) Cittanova-Francavilla

31) Fc Messina-Acireale

32) Trapani-Licata