Motori: secondo posto "pesante" per Giordano e Siragusa al Rally del Rubinetto

Pioggia battente, nebbia, una toccata all'anteriore. E' successo davvero di tutto al "28.o Rally del Rubinetto", svoltosi in riva al lago Maggiore domenica 3 ottobre.

Il secondo posto di classe R3C è valso per Matteo Giordano e Manuela Siragusa la matematica certezza di aver vinto la Coppa Italia Zona1, che vale l'accesso alla finale nazionale a Modena a fine ottobre.

La gara novarese ha avuto, nella quasi sua interezza, condizioni climatiche davvero difficili.

Pioggia battente, a tratti fortissima, visibilità ridotta al minimo soprattutto nella prova speciale in quota "Mottarone" e solo novantuno vetture al traguardo sulle centoquarantotto partite da San Maurizio d'Opaglio.

Matteo Giordano e Manuela Siragusa commentano così: "Davvero una gara difficile sotto ogni aspetto, a partire da un clima pienamente invernale. Abbiamo affrontato una prova speciale vedendo ben poco causa parabrezza appannato, poi la nebbia ci ha costretto ad andare cauti come non mai: nonostante questo, in una chicane è stata colpita una rotoballa che per poco non ha staccato il paraurti anteriore.Siamo soddisfatti, impossibile fare di più in un rally che, ad un certo punto, era diventato una corsa ad eliminazione.Ci teniamo a ringraziare, ora più che mai, gli sponsor, i tifosi e FR New Motors, Alma Racing ed LGM Rally per il prezioso supporto".