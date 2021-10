Questa sera (ore 21) il primo appuntamento con “TIMEOUT”, il format live sul Campionato di pallavolo femminile di serie A2

Prende il via questa sera (ore 21) “TIMEOUT”, il format live di approfondimento sul Campionato di pallavolo di Serie A2 Femminile. Nello studio “ISILINE” di Mondovì si parlerà di entrambi i gironi, in particolare degli impegni delle tre formazioni di A2 maggiormente seguite dalle testate giornalistiche del gruppo editoriale “More News”: Lpm pallavolo Mondovì, Union Volley Pinerolo e Futura Giovani Volley Busto Arsizio.

Alla conduzione della trasmissione il giornalista Matteo La Viola. Da ricordare che “TIMEOUT” sarà trasmesso in home page e su Facebook di Targatocn.it e La Voce di Alba (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio), tutti giornali del nostro gruppo editoriale.