Volley femminile A1, via al campionato! Per la Bosca S.Bernardo Cuneo debutto casalingo con la matricola Acqua & Sapone Roma

Rivedere finalmente i propri tifosi sugli spalti del Palazzo dello Sport di Cuneo e regalare loro una vittoria da tre punti: è questo l’obiettivo della Bosca S.Bernardo Cuneo per la prima giornata di campionato.

Domenica 10 alle ore 17 in un palazzetto che secondo le disposizioni vigenti potrà essere riempito fino al 35% della capienza (da lunedì 11 si passerà al 60%) le gatte sfideranno le Wolves dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club all’esordio nella massima serie. Un debutto non semplice visto l’entusiasmo che circonda la squadra avversaria, ma capitan Signorile e compagne sono determinate a partire con il piede giusto mettendo a frutto una preparazione dura e senza particolari intoppi.

QUI BOSCA S.BERNARDO CUNEO Dopo otto settimane di preparazione la Bosca S.Bernardo Cuneo è desiderosa di capire a che punto è nella prima partita che mette in palio i tre punti. I test precampionato hanno evidenziato un ottimo potenziale e quegli alti e bassi tipici della fase di preparazione, come ad esempio alcuni blackout nelle partite poi vinte con Chieri, Saint-Raphaël e Cannes. Al di là dei tre punti, sarà dunque continuità la parola chiave per le gatte nella prima di campionato contro l’Acqua & Sapone Roma Volley Club. Un inizio non semplice, contro una squadra che dalla sua avrà l’entusiasmo tipico delle neopromosse e sarà spinta dall’entusiasmo di una metropoli che ha ritrovato la pallavolo femminile di Serie A1 dopo ventitré anni di assenza. Coach Pistola potrà contare su tutte e tredici le atlete di un organico mai così profondo e ben assortito come quest’anno. Mercoledì 13 alle ore 16 l’allenamento congiunto con la Reale Mutua Fenera Chieri costituirà un’ottima occasione per mettere ulteriormente a punto i meccanismi in vista della prima trasferta del campionato che vedrà la Bosca S.Bernardo Cuneo protagonista del Sunday Night con la Delta Despar Trentino in diretta su Sky Sport Arena (ore 20.30). Per assistere all’allenamento congiunto, a ingresso libero, è necessario inviare una mail con i propri dati a info@cuneograndavolley.it.

ILARIA SPIRITO, LIBERO BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Sono super contenta e carica per questo inizio. Saremo a casa nostra e con il nostro pubblico: sarà un’emozione grandissima e speriamo di far bene. Domenica mi aspetto di vedere tutto quello su cui abbiamo lavorato in queste settimane; sarà importante partire bene e mettere subito sotto pressione le avversarie. Gli allenamenti da qui a domenica saranno fondamentali per trovare quella continuità che nelle ultime settimane non abbiamo avuto a causa di qualche piccolo acciacco. Ai tifosi cuneesi, che spero di vedere numerosi sugli spalti, posso promettere che li faremo divertire».

LE AVVERSARIE Alle confermate Papa, Bucci, Rebora, Arciprete e Decortes l’Acqua & Sapone Roma Volley Club Femminile ha affiancato alcune novità dall’estero come la diagonale Bugg-Klimets, la centrale ceca Trnkova, in evidenza nel precampionato, e la schiacciatrice tedesca Stigrot, nuova capitana, e giocatrici italiane in cerca di rilancio (Venturi) o desiderose di ritagliarsi il loro spazio nel massimo campionato (Pamio e Cecconello). Novità anche in panchina con l’arrivo da San Giovanni in Marignano di Stefano Saja, alla prima stagione in Serie A1.

LE EX Ilaria Spirito, che nella passata stagione ha guidato la seconda linea romana, è l’unica ex dell’incontro.

GLI ARBITRI Giuliano Venturi e Rachela Pristerà

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZO DELLO SPORT DI CUNEO E DA CASA Fortemente consigliato l'acquisto dei biglietti in prevendita in sede (via Bassignano 14) fino alle ore 18.30 di venerdì 8 e online su www.liveticket.it fino alle ore 15 di domenica 10. I biglietti saranno disponibili in cassa dalle ore 15.30. Misurazione della temperatura e verifica del green pass all’ingresso e controllo dell’uso corretto della mascherina all’interno della struttura, dove è previsto un posizionamento a scacchiera sugli spalti. Diretta streaming a pagamento su https://www.volleyballworld.tv/.