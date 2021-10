Volley femminile A1 - Presentate le maglie della Bosca S.Bernardo Cuneo 21\22, domenica la prima di campionato

È stata presentata nella mattina di giovedì 7 ottobre presso le Cattedrali sotterranee Bosca di Canelli (Asti), Patrimonio Unesco dell’Umanità, la maglia che la Bosca S.Bernardo Cuneo indosserà nella sua quarta stagione consecutiva nella massima serie.

A fare gli onori di casa Polina Bosca, alla guida della storica casa spumantiera insieme alla sorella Pia e al fratello Gigi, che ha condotto l’evento insieme a Paolo Cornero, responsabile marketing e comunicazione di Cuneo Granda Volley.

Ad aprire la lunga serie di interventi sono stati Alessandro Capra, consigliere del Comune di Canelli con delega allo sport, e Mario Bovino, assessore allo sport del Comune di Asti, che si sono detti orgogliosi di poter ospitare la presentazione a Canelli e pronti a sostenere la Bosca S.Bernardo Cuneo anche al Palazzo dello Sport di Cuneo da domenica 10.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

GINO PRIMASSO, DIRETTORE SPORTIVO CUNEO GRANDA VOLLEY «Una bellissima giornata a casa Bosca, una famiglia con la quale il rapporto ormai va molto al di là della pura e semplice sponsorizzazione. Ora che abbiamo presentato le splendide maglie firmate ninesquared è davvero tutto pronto per l’inizio della stagione, in cui per motivi di lavoro non potremo più contare sul prezioso apporto di Sergio Pasi in qualità di team manager. Lo ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto l’anno scorso e siamo certi che continuerà ad essere al nostro fianco come tifoso. Domenica mi aspetto la classica partita di inizio stagione, in cui per almeno un set le squadre si studieranno; Roma ha cambiato tanto, come anche noi, e dalla sua avrà l’entusiasmo tipico delle neopromosse»

CRISTINA CLERICO, ASSESSORA ALLO SPORT DEL COMUNE DI CUNEO «La pallavolo è nel Dna della storia sportiva della Città di Cuneo, e Cuneo Granda Volley, con la prima squadra e la sua Academy, attualmente ne è la massima rappresentante. Se oggi siamo qui e domenica saremo al Palazzo dello Sport è grazie al sostegno di tantissime realtà, alle quali va il nostro ringraziamento. In attesa di poter effettuare gli interventi previsti al Palazzo dello Sport siamo felici di aver contribuito al rifacimento del fondo della palestra della ex media 4, del quale in questo primo mese hanno già potuto beneficiare Bosca S.Bernardo Cuneo, Granda Volley Academy e istituti scolastici cuneesi»

POLINA BOSCA, CMO BOSCA «Questo è il nostro quarto anno di sponsorizzazione ma siamo felici e emozionati come se fosse il primo. Una partnership che assume un valore ancora maggiore in un anno speciale per noi, quello del centonovantesimo anniversario dalla fondazione. Sono tanti i punti di contatto tra le due realtà, dall’essere controcorrente a un certo tipo di sensibilità. Lo sport amalgama, unisce, fa incontrare persone e nascere collaborazioni, e non potremmo essere più felici per tutto ciò che l’essere main sponsor di Cuneo Granda Volley ha generato nel corso di questi anni»

EDOARDO BIELLA, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ACQUA S.BERNARDO «Quella con Cuneo Granda Volley è una collaborazione storica per S.Bernardo: questo è il settimo anno, e il rapporto è più saldo che mai e in continua crescita. Per noi investire nello sport e nel territorio è fondamentale, e sono certo che continueremo a regalarci gioie sportive e extra sportive a vicenda nei prossimi anni»

IVAN BOTTA, CEO ISILINE «Se nello scorso campionato la rete ultraveloce in fibra ottica che mettiamo a disposizione al Palazzo dello Sport di Cuneo era servita principalmente per permettere la diffusione di contenuti all’esterno prodotti dai media, quest’anno l’obiettivo si estende ai contenuti generati dal pubblico sugli spalti. Questa è solo una delle tante sfide che stiamo affrontando con Cuneo Granda Volley su tanti fronti, sempre all’insegna della sperimentazione»



TRE COLORI PER TRE MAGLIE Cuore dell’evento a cui hanno partecipato autorità, sponsor e organi di stampa è stata la presentazione della maglia da gioco per la stagione 2021/2022, firmata per il secondo anno consecutivo da ninesquared. A svelare le tre casacche sono stati Polina Bosca, CMO Bosca, Edoardo Biella, consigliere di amministrazione Acqua S.Bernardo e Ivan Botta, CEO Isiline. Tanta tradizione, con le tinte biancorosse caratteristiche della Città di Cuneo a caratterizzare la prima e la seconda maglia, e un omaggio alla città dei Sette Assedi con la riproduzione del suo caratteristico skyline con l’inconfondibile Bisalta sullo sfondo, una vista che i tifosi cuneesi si trovano di fronte dopo ogni partita delle gatte. L’innovazione è rappresentata dalla scelta della prima maglia: al Palazzo dello Sport di Cuneo la Bosca S.Bernardo Cuneo indosserà la tenuta bianca, mentre scenderà in campo in trasferta con quella rossa. Non manca anche quest’anno l’elemento del graffio, sempre più identificativo della società di via Bassignano. Come nella passata stagione la maglia del libero sarà gialla in omaggio a Isiline: l’azienda saluzzese che dal 1995 fornisce connessioni internet alle famiglie e alle aziende piemontesi brandizzerà anche quest’anno la divisa del libero dalla Serie A1 alla B2 fino alle squadre del settore giovanile della Granda Volley Academy. Le maglie saranno disponibili online sul sito www.cuneograndavolley.it e al Palazzo dello Sport di Cuneo presso il corner store ninesquared che verrà inaugurato prossimamente.

AMBIZIONE E VOGLIA DI CRESCERE La Bosca S.Bernardo Cuneo che domenica 10 cercherà di ottenere i tre punti in casa per la prima volta nella sua giovane storia nel massimo campionato è una formazione costruita per raggiungere traguardi nuovi per il sodalizio biancorosso. L’obiettivo dichiarato è migliorare il settimo posto in regular season della passata stagione, un risultato non scontato perché il livello medio delle formazioni che si presentano ai nastri di partenza del 77° campionato italiano di pallavolo femminile è più alto rispetto al passato. Anche Cuneo Granda Volley ha alzato l’asticella, costruendo un organico profondo dalla forte spina dorsale italiana (sono appena tre le giocatrici straniere) che nelle otto settimane di preparazione sembra già aver trovato un’identità comune fondata sulla cultura del lavoro e dell’aiuto reciproco. Se in panchina per la quarta stagione consecutiva ci sarà ancora coach Andrea Pistola, una garanzia dal punto di vista tecnico, in campo a guidare le compagne sarà ancora capitan Signorile, determinata a togliersi tante soddisfazioni al secondo anno in una città che l’ha letteralmente adottata.

CONTINUA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI La campagna abbonamenti 'Il cuore oltre la rete', vicina alle duecento tessere staccate, prosegue online e in sede. Numerosi i vantaggi per gli abbonati, che oltre a poter scegliere i posti migliori avranno diritto a una serie di agevolazioni e sconti di vario genere tra cui un voucher del 15% di sconto sull'acquisto dell'abbonamento annuale a Volleyball World TV, uno sconto sull'acquisto del merchandising ufficiale Cuneo Granda Volley firmato ninesquared e una serie di agevolazioni e sconti nelle attività cuneesi aderenti alla rete #WeAreFamily che verranno comunicati nei prossimi giorni.

DOMENICA 10 IL DEBUTTO CASALINGO C'è grande attesa per il debutto in campionato con la neopromossa Acqua & Sapone Roma Volley Club in programma domenica 10 alle ore 17 al Palazzo dello Sport di Cuneo. Fortemente consigliato l'acquisto dei biglietti in prevendita in sede (via Bassignano 14) e online su www.liveticket.it fino alle ore 15 di domenica 10. I biglietti saranno disponibili in cassa dalle ore 15.30. Misurazione della temperatura e verifica del green pass all’ingresso e controllo dell’uso corretto della mascherina all’interno della struttura, dove è previsto un posizionamento a scacchiera sugli spalti.