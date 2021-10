A lezione… sulle rapide dello Stura: scuola di rafting per gli allievi del Comprensivo Bossolasco-Murazzano

L’accoglienza è uno dei momenti più importanti nell’avvio di un anno scolastico; da tre anni a questa parte l’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano ha introdotto una nuova modalità per accogliere nel migliore dei modi i nuovi iscritti: far vivere loro un’esperienza di rafting.



Gli alunni delle prime medie hanno pagaiato a Cardé, sul fiume Po, mentre gli alunni delle classi seconde e terze hanno affrontato le “rapide” dello Stura a Roccasparvera.



Stefano Barbero, insegnante di Educazione Fisica: “Abbiamo da sempre preferito accogliere gli alunni in un ambiente naturale, per anni con il trekking il primo giorno di scuola (esperienza che abbiamo continuato anche quest’anno con la passeggiata e la pedalata con le mountain bike sul sentiero del cuculo di Arguello) e, da tre anni a questa parte, anche con il rafting, una disciplina che induce alla cooperazione e alla collaborazione, che fa capire l’importanza della squadra. Il Covid ha fortemente limitato le esperienze collaborative e ci sembrava importante dare un segnale in questo senso. In quest’anno scolastico ho incentrato l’attività di educazione fisica sul concetto di fare squadra, ogni classe è una squadra e l’Istituto Comprensivo dell’Alta Langa è un’unica squadra”.



Gli alunni sono rientrati a casa stanchi, ma soddisfatti e più pronti ad affrontare, tutti insieme, il nuovo anno scolastico.