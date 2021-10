Internazionalizzazione delle aziende, al via i corsi di formazione gratuiti del Cluster Legno Cuneo

Lo scorso 27 maggio, ad Alba, nell’ambito del calendario di Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021, è stato presentato ufficialmente il Cluster Legno Cuneo, nato con l’obiettivo principale di innovare, dal punto di vista organizzativo, la filiera del legno.

Realizzato grazie al contributo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte su iniziativa di cinque aziende partner (il capofila Centro Servizi per l’Industria di Confindustria Cuneo, Allasia Plant, Fas Serramenti in Legno, Legnami Priola e la rete di imprese I Professionisti dell’Arredo), supportato da Confindustria Cuneo, CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Cuneo, Confcommercio Imprese per l’Italia Cuneo e Confagricoltura Cuneo (con il sostegno di FederlegnoArredo, Scuole Tecniche San Paolo e Scuola Forestale di Ormea), il progetto ha fin da subito inaugurato una serie di attività, tra cui alcuni percorsi di formazione gratuiti istituiti per favorire l’aggiornamento professionale degli operatori del settore.

Grazie al coinvolgimento di 4 agenzie formative del territorio, la proposta del Cluster Legno Cuneo comprende 27 corsi, con un filone specifico dedicato all’internazionalizzazione.

Il mercato estero rappresenta un’opportunità preziosa per permettere alle imprese di ampliare il proprio business, ma è necessario essere preparati e informati per potersi confrontare con realtà economiche, normative e culturali diverse dalle nostre. Il percorso formativo del Cluster Legno Cuneo tocca tutti gli aspetti aziendali, dal management al commerciale, dal marketing all’amministrazione, fornendo nozioni concrete per supportare le imprese. Il primo appuntamento è quello con il corso dal titolo “Business Plan per posizionarsi sui mercati esteri”, in programma martedì 12 e martedì 19 ottobre, realizzato grazie alla collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese.

Le lezioni, che si svolgeranno online, saranno divise in due mattinate (dalle 8,30 alle 11,30), per un totale di 6 ore. Sono aperte a tutte le aziende e ai professionisti del settore del legno del Piemonte: saranno focalizzate sull’apprendimento delle tecniche di predisposizione di business plan per le realtà che desiderano inserirsi all’interno dei mercati internazionali del settore del legno. Nello specifico, si parlerà di cosa occorre per intraprendere un progetto all’estero: budget preventivo (tipologie di costi, variabili, tecniche di definizione e calcolo), risorse umane, economiche, strutturali e strumentali, pianificazione, monitoraggio, controllo di gestione. La partecipazione al corso dà diritto all’acquisizione di crediti formativi (0.5 SDAF10) per la categoria dei dottori Agronomi e Forestali.