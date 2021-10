"Mascherine nel fango": a un anno dall'alluvione il Cfp di Ceva si racconta in un docufilm attraverso le testimonianze degli studenti

"Dovevamo aiutare la nostra scuola a ripartire perché è come la nostra seconda famiglia".

Questa è la risposta che hanno dato gli alunni ed ex alunni del Centro di Formazione Cfp - sede di Ceva quando, lo scorso 2-3 ottobre, le acque e il fango del Tanaro hanno invaso e travolto locali e macchinari della scuola.

Ieri, venerdì 8 ottobre, a un anno dall'esondazione insegnanti e staff del centro hanno voluto dire grazie agli studenti che hanno aiutato il Cfp a ripartire attraverso il docufilm "Mascherine nel fango", realizzato con il regista Alessandro Ingaria e il sostegno di Fondazione CRC.

Un titolo evocativo che racchiude in sé la doppia difficoltà vissuta a ottobre 2020 quando, in piena pandemia, la Val Tanaro è stata investita in pieno dalla "tempesta Alex".

Circa cento i contributi raccolti per dar vita al filmato che ripercorre non solo la notte dell'alluvione 2020 e la ricostruzione, ma che rappresenta al meglio l'affetto e l'attaccamento dei ragazzi al centro di formazione.

“Nelle loro parole si legge forte il valore educativo scaturito da un evento che ha segnato in prima persona i giovani, più ancora di noi adulti." - ha commentato Simona Giacosa, responsabile della sede - "Questa serata è per noi soprattutto un momento per ringraziare i nostri studenti e le loro famiglie per tutto ciò che hanno fatto, per noi e per la loro scuola.”

La serata, nel rispetto delle normative vigenti, si è svolta presso la sala Borsi di Ceva, alla presenza del Direttore del Cfp Mario Barello, prossimo alla pensione, del suo successore Marco Lombardi , della Presidente Cinzia Gonella, con il sindaco Vicenzo Bezzone, l'allora assessore alla Protezione Civile Nadia Carena e gli insegnanti e il personale del centro. In sala, per l'occasione, anche una delegazione dell'amministrazione di Mondovì, gli assessori Luca Robaldo e Erika Chiecchio, ricordiamo infatti che il Cfp ha oltre alle sedi di Ceva e Fossano anche un centro a Mondovì.

A portare il saluto di Fondazione CRC Giuliana Turco : "Ringrazio i ragazzi per tutto l'aiuto che hanno dimostrato nei confronti della scuola e per le belle parole raccolte nel video, una testimonianza di senso civico e solidarietà. Noi di Fondazione siamo da sempre a sostegno del territorio e dei giovani perché sono loro il nostro futuro".

Dopo la proiezione del docufilm, che ha coinvolto gli studenti delle classi prima, seconda terza meccanica ed estetica 2020-21, l'assessore regionale all'istruzione Elena Chiorino, che aveva incontrato le scuole colpite dall'alluvione, ha voluto trasmettere il suo personale ringraziamento a tutti gli alunni e alle loro famiglie che hanno aiutato la ripartenza del centro.

In chiusura di serata sul palco sono saliti Simone Mondino e Cristina Manassero, "I due vagamondi" che da tempo hanno intrapreso un'esperienza di vita in valle Pesio per promuovere la Granda in tutto il mondo, per portare la loro testimonianza agli studenti e spingerli a credere nei loro sogni.