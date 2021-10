E' morto a 69 anni don Luciano Ghigo, parroco a Mondovì

È morto a 69 anni don Luciano Ghigo, parroco a Mondovì.

Reggeva le parrocchie nelle frazioni Breolungi, Gratteria, Rifreddo, San Giovanni dei Govoni.

Originario di Beinette, venne ordinato sacerdote nel 1977.

Don Luciano lascia il fratello Claudio e le sorelle Maria Grazia e Vilma, vicesindaco di Peveragno.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Mondovì: "Partecipiamo con commozione al dolore della famiglia e dei parrocchiani per la perdita del caro Don Luciano. In particolare lo ricorda l’assessore all’Istruzione, Luca Robaldo, per la stretta collaborazione che Don Luciano Ghigo ha sempre garantito al Comune e per l’attenzione riservate si plessi scolastici delle frazioni".