In viaggio per l’Italia: porte aperte al Grandis di Cuneo

Fa tappa all’Istituto Grandis di Cuneo il progetto “In viaggio per l’Italia”, organizzato dalla Rete nazionale di scuole pubbliche di ottica. Il presidente della Rete, Rodolfo Baiocchi, venerdì 15 ottobre alle ore 16 incontrerà gli allievi interessati al corso di ottica per esporre il progetto, illustrare le finalità della Rete e i programmi futuri.



Sarà presente all’incontro Alberto Monge, consigliere dei Club Lions Raccolta occhiali usati, che consegnerà all’Istituto il materiale di consumo per il laboratorio di occhialeria.



Sempre venerdì 15 ottobre, dalle ore 14, l’Istituto Grandis aprirà le sue porte agli allievi delle scuole secondarie di primo grado, i quali potranno assistere alle lezioni dei diversi indirizzi: professionali (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, Ottico, Manutenzione e assistenza tecnica, Servizi Commerciali) e tecnico (Tecnico per il Turismo).



Prenotazioni obbligatorie tramite form dal sito www.grandiscuneo.it.