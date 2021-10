“Giro in macchine d'epoca” a Castelletto Stura

Domenica 17 ottobre a Castelletto Stura presso il circolo Acli, dalle ore 14, arriva la prima edizione di “Giro in macchine d'epoca” per diversamente abili e non.

La patecipazione è gratuita.

Con la partecipazione di “Valentina Birichina”, “Super Eroi”, “Orso Felix” e “La banda dei Babbi Natale”.

Sono previsti: la merenda per tutti, sculture di palloncini e anche il banco di beneficenza.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri: Mariano 339/2413024, Nadia 348/1356953, Simona 347/7761307, Massimo 335/8247592.