Partono i corsi del CPIA2 Alba Mondovì

Il CPIA2 Alba Mondovì riparte nella nuova sede di Mondovì Breo, accanto al Politecnico, in Vicolo a Piazza 4.

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo - livelli base e intermedio/avanzato) e informatica; sono previsti anche dei laboratori di arte/teatro, cinema e per il conseguimento della patente di guida.

Continuano inoltre i corsi per il conseguimento della Licenza Media in un anno e del Diploma Superiore in tre anni.

Per i cittadini stranieri è possibile iscriversi ai corsi di alfabetizzazione della lingua italiana (livelli A e B) e ai laboratori di supporto per la ricerca attiva del lavoro.

Su richiesta, alcuni corsi potranno essere attivati anche in modalità online.

Per gli insegnanti sarà possibile utilizzare la Carta del Docente.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.cpia2albabramondovi.edu.it,

oppure veniteci a trovare presso la nostra sede di Mondovì.

Contatti: mail cpia.mondovi@cpia2albabramondovi.edu.it - cell. +39 331 230 0165.