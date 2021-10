Volley A2/F: esordio in campionato per la Lpm Bam Mondovì! Le Pumine di Solforati con la voglia di sfatare il “tabù” Montecchio

Partire con il piede giusto e matare la “bestia nera”! La Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) fa il suo esordio nel Campionato di Serie A2 Femminile 2021/2022. La squadra del neo tecnico Matteo “Bibo” Solforati renderà visita alla Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. La “truppa” monregalese, proprio nei minuti in cui scriviamo, è in partenza alla volta della cittadina veneta.

Il Montecchio non rappresenta di certo un “talismano” per il Puma. Nei quattro precedenti incontri ravvicinati sono giunte altrettante sconfitte. Nel doppio confronto vissuto nella stagione 2017/18 la Lpm ha rimediato una sconfitta per 1-3 in casa e una sconfitta al tie-break a Montecchio. Le due formazioni si sono rincontrate due stagioni più tardi (2019/20), ma anche in questo caso per le Pumine sono giunti solo dispiaceri: sconfitta 0-3 in casa e 3-1 in trasferta. Insomma, quello di Montecchio è un vero e proprio tabù da sfatare.

La squadra di Solforati, tuttavia, scenderà in campo senza pensare al passato, ma con il solo obiettivo di partire bene in una stagione lunga e impegnativa. Cumino e compagne hanno lavorato duramente nella fase di preparazione al Campionato, proprio con l’obiettivo di farsi trovare pronte al primo appuntamento stagionale. In una squadra fortemente rinnovata come quella di Solforati ci sono ancora dei meccanismi da oliare e degli equilibri da affinare. Situazione che tra l’altro accomuna quasi tutte le formazioni che hanno cambiato tanto nell’ultima campagna trasferimenti.

Anche il Montecchio ha cambiato “pelle”, a partire dalla guida tecnica affidata a Daris Amadio (ex Marsala). E’ stata costruita una squadra molto giovane, ma con tanta qualità in campo. Il match sarà diretto dal 1° arbitro Antonio Licchelli (Reggio Emilia) e dal 2° David Kronaj (Varese). Il match sarà trasmesso in diretta “free” sul canale Youtube di Volleyball World. Al Pala Collodi di Montecchio Maggiore il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.