Volley femminile: Alessia Midriano è una nuova giocatrice dell'Eurospin Ford Sara Pinerolo

Nuova avventura per Alessia Midriano, ex capitano della Lpm BAM Mondovì, dove ha giocato nelle ultime tre stagioni.

La centrale classe '82 è ufficialmente una giocatrice dell' Eurospin Ford Sara Pinerolo, società nella quale torna dopo le due annate in B1 dal 2012 al 2014.

L'ingaggio di Midriano sopperisce all'assenza di Yasmina Akrari, infortunata (frattura del mignolo del piede destro).

Le parole del DS di Pinerolo Francesco Cicchiello, pubblicate sui canali social societari: "Analizzata la situazione che si era venuta a creare ieri abbiamo deciso tutto nell’arco di poche ore. Ringraziamo Alessia per aver dato la disponibilità nel darci una mano per affrontare al meglio la difficoltà che si è venuta a creare, proprio a ridosso dell’inizio del campionato. Nell’auspicare un pronto ritorno in palestra per Yasmina, il contributo di Alessia che oggi si è già aggregata alla squadra, sarà estremamente importante."