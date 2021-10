Volley maschile A2 - Il VBC Synergy Mondovì attende la Kemas Lamipel di Santa Croce per la prima di campionato

Domenica 10 ottobre alle ore 18,00 inizia il Campionato Nazionale di A2 maschile 2021\2022 Credem Banca, un torneo che vedrà finalmente la presenza del pubblico sugli spalti, anche se con alcune limitazioni e cautele dopo la nota pandemia.

Al Palamanera di Mondovì il VBC Synergy Mondovì, per la prima giornata di andata del campionato, ospiterà la Kemas Lamipel di Santa Croce sull’Arno, per una sfida ricca di tradizione.

I monregalesi padroni di casa affrontano la partita casalinga inaugurale con un roster profondamente rinnovato.

La squadra toscana è allenata dal brasiliano Cesar Douglas, già alla guida di squadre del suo Paese, ma che due campionati or sono era sulla stessa attuale panchina nelle vesti di secondo allenatore. La società del Lupi Toscani annovera le sue fila tre giocatori che hanno disputato a Mondovì tre recenti tornei. Si tratta dei centrali Roberto Festa e Martins Arasomwan, e della banda Alessio Ferrini, fino all’anno scorso al VBC Synergy Mondovì. Nella squadra ospite in questa giornata di esordio a Mondovì si segnala tra le altre anche la presenza di Michele Fedrizzi, schiacciatore ricevitore cresciuto nell’Itas Diatec Trento e già in Superlega a Verona, Molfetta, Siena e Padova e con una recente esperienza nel Campionato francese.

Qualche informazione logistica. La capienza del Palamanera, portata alla percentuale consentita del suo 60%. Per accedere alla partita, gli appassionati devono dotarsi di green pass e mascherina. Per tutti coloro che non hanno sottoscritto abbonamenti, i biglietti per ogni singolo incontro casalingo sono disponibili sulla piattaforma Live Ticket oppure telefonando al numero 3345760989. La partita, come tutte quelle del Campionato, sarà trasmessa free in streaming sul canale Lega Volley TV, digitando per la ricerca i nomi delle squadre in campo. Non sono pertanto necessari abbonamento e login.