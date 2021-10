Ad Alba prima domenica di Fiera del Tartufo [FOTO E VIDEO]

Una capitale delle Langhe presa d’assalto quella che oggi, domenica 10 ottobre, ha mandato in archivio il primo dei nove weekend che caratterizzeranno la 91ª "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba".

Complice anche un meteo decisamente favorevole, sono stati migliaia i visitatori che hanno affollato le strade della città - con l’inevitabile corollario di code e difficoltà nel trovare parcheggio - , mentre una volta entrati nel centro storico il quadro che vi si poteva osservare rimandava a tempi che la pandemia ci aveva in qualche modo fatto dimenticare.

A ricordarcelo i varchi presidiati dai volontari ai diversi ingressi dell’area fieristica, dove ordinate code di persone hanno atteso la misurazione della febbre di poter fare il loro ingresso per poi dirigersi verso il Mercato Mondiale del Tartufo allestito nel cortile della Maddalena, le iniziative organizzate in Sala Beppe Fenoglio, i banchi di Albaromatica (alla sua 16ª edizione) e quelli di "Langhe e Roero in Piazza… con la Granda!"

Importante quindi la presenza delle forze dell'ordine, a cornice però di un contesto ordinato costituito da famiglie, coppie, piccole comitive, giovani e davverotanti turisti stranieri.