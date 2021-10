Importante giornata di esercitazione in Valle Ellero per la Protezione Civile ANA Mondovì [FOTO E VIDEO]

"L’Unità di Protezione Civile ANA Mondovì ad oggi annovera 31 Volontari (non solo Alpini “col cappello”, ma anche numerosi “aggregati”)" - proseguono dal gruppo - "molti dei quali con corsi ed abilitazioni relative ad attrezzature speciali (motoseghe, decespugliatori, motopompe, piattaforme aeree, cestelli elevatori, …), pronti a rispondere ad ogni situazione ed esigenza. L’Unità di PC ANA Mondovì è composta da due squadre operative sul territorio (Mondovì e Roccaforte). Nel corrente anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia sanitaria ancora in corso, hanno avuto luogo alcune attività a favore delle Comunità locali, quali ricerche di persone scomparse, esercitazione per uso decespugliatori e motoseghe, nonché presenza a Frabosa Sottana durante la visita del Gen. Figliuolo, dono di mascherine e DPI a varie strutture di cura ed ospitalità nel monregalese e soprattutto presenza in numerosi turni presso il centro vaccinale di Mondovì".