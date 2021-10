Sciopero generale lunedì 11 ottobre: a Cuneo un corteo da piazza Europa fino alla Prefettura

Sciopero generale nazionale per l’intera giornata dell’11 ottobre di tutto il personale a tempo indeterminato e determinato con contratti precari e atipici di qualsiasi forma compresi tirocinanti e apprendisti e in somministrazione, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo.

Lo sciopero è indetto da diverse sigle: ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS, USI-CIT, USB e OR.S.A.

A Cuneo la manifestazione si svolgerà lunedì 11 ottobre con ritrovo a partire dalle 9.30 in piazza Europa.E' previsto un corteo con partenza dalla piazza e arrivo in via Roma davanti alla Prefettura.

L'asse centrale della città sarà pertanto interessat da temporanee limitazioni alla circolazione veicolare per il tempo necessario a consentire il passaggio dei partecipanti.

Tra le ragioni dello sciopero gli interventi di “contrasto alla precarietà e allo sfruttamento” o il contrasto all’utilizzo indiscriminato dei contratti precari. Si protesta anche per chiedere il “rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione” e “la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative”.

C'è poi l'opposizione a tutti i licenziamenti e al green pass per i lavoratori.