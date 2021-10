"Fatti gravissimi, che non succedevano da 100 anni": la Cgil Cuneo manifesta contro i tafferugli di Roma (VIDEO)

Circa un centinaio di persone si sono riunite questa mattina alle 10 in via Michele Coppino a Cuneo davanti alla sede della Cgil per l'apertura straordinaria disposta dalla segreteria nazionale a seguito: dell'occupazione della sede capitolina da parte dei manifestanti "no Green pass" e di alcuni membri di Forza Nuova occorsa nella giornata di ieri (sabato 9 ottobre) a Roma.



Presente il presidente provinciale Davide Masera e diverse personalità della politica cittadina e territoriale: l'assessore Mauro Mantelli, i consiglieri comunali Ugo Sturlese e Carmelo Noto, la deputata Chiara Gribaudo, Fabio Panero, Bruna Sibille e la presidente dell'Anpi Ughetta Biancotto. Presenti anche delegati sindacali da tutta la provincia e i segretari delle altre sigle cittadine.

Masera ha preso la parola per primo, definendo la Cgil "". Chiara Gribaudo ha invece invocato la concretizzazione della legge Scelba e la cancellazione delle realtà politiche di stampo (neo)fascista.Panero: "- ha sottolineato Panero -".Mantelli: "".Il consigliere Noto ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno incentrato sui fatti di Roma - e sul sostegno alla Cgil e alle forze dell'ordine - nel prossimo consiglio comunale.

Anche il candidato sindaco Giancarlo Boselli si è espresso - tramite un post su Facebook - in solidarietà nei confronti della sigla sindacale: "Ho chiamato il segretario provinciale Masera per esprimere la mia solidarietà al sindacato per i gravi fatti di Roma - ha scritto - . Delinquenti, condivido questa definizione. Solidarietà alle donne e agli uomini della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza impegnati nel mantenimento dell'ordine pubblico. Il mio appello alle cittadine e ai cittadini che non l'hanno ancora fatto resta il medesimo. Andate a fare il vaccino".