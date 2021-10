“Il dono e il discernimento”: al Castello di Grinzane si presenta il libro di Mariella Enoc

Sabato 16 ottobre alle ore 10:30, al Castello di Grinzane Cavour, verrà presentato il libro di Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma, Consigliera di Papa Francesco, nonché una delle manager più apprezzate ed influenti di Europa. “Il dono e il discernimento” è un libro autobiografico impostato come intervista che il Padre Gesuita Francesco Occhetta rivolge alla manager e che tocca temi rilevanti: dalla sanità, alla fede, all’impegno sociale, al ruolo imprenditoriale. Lo presenterà Giovanni Quaglia, Presidente CRT, con ospite la stessa autrice e moderatore Roberto Fiori, giornalista de “La Stampa”.

L’evento è organizzato dal Pianeta Sanità della Galassia Granda dell’Associazione Insieme, coordinato da Andrea Imbimbo, in collaborazione con l’Ordine dei Cavaliere delle Langhe e il MUDI di Alba.

Giuliana Chiesa, Vice Presidente di Insieme e membro del Pianeta Sanità: "Un evento che non è solo la presentazione di un libro scritto da una grande Donna, ma un momento di riflessione su temi che mai come oggi ci toccano così da vicino in quanto di una attualità e importanza vitale, dai quali potremmo trarre spunti personali, per le nostre singole attività e per progetti nuovi e diversi della nostra Associazione".

Andrea Vero, Presidente dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe: "Conoscere di persona e potersi confrontare con una donna così preparata e tenace, dotata di vivace intelligenza e da sempre impegnata a far dialogare impresa, etica e responsabilità sociale, è una preziosa occasione di crescita".