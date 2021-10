Torino Outlet Village alla Fiera del Tartufo 2021

Una gustosa iniziativa quella del Torino Outlet Village nel suo info point presente in via Manzoni, 4 ad Alba.



In occasione della Fiera del Tartufo, ogni domenica una degustazione di vini provenienti da viticoltori del territorio. Questo è reso possibile grazie ad un accordo tra Torino Outlet Village e Love Langhe Tour, infatti per fornire un'esperienza completa, Torino Outlet Village collabora con partner prestigiosi legati al settore del turismo e dell'enogastronomia del territorio, tra i quali Love Langhe Tour, che si occupa di organizzare interessanti escursioni nelle Langhe, uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia.

Da luglio scorso Torino Outlet Village, ha inaugurato il suo primo “InfoPoint delocalizzato”, proprio nel cuore di Alba. Qui i turisti che visiteranno le Langhe potranno prendere informazioni sul Village e il personale sarà a disposizione per organizzare loro una splendida giornata di shopping, dal transfer al pranzo fino al supporto di un personal stylist e all’intrattenimento per i più piccoli.