Cuneo: le docenti del nuovo Fillia agli "Atelier creativi"

In seguito all'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia Fillia del quartiere San Paolo di Cuneo, le attivitá didattiche continuano con il primo corso di formazione in presenza che si é tenuto sabato 9 ottobre dalle ore 9 alle ore 17.



"Atelier creativi" il nome del corso che ha interessato le insegnanti delle scuole dell'infanzia dell'istituto, docenti provenienti da tutta la provincia e anche da fuori regione. La formatrice Lorenza Ongari, in arte Micol Blanchard, blogger di 'Progettoinfanzia.net' ha accompagnato le partecipanti in un percorso volto alla conoscenza delle opere d'arte e degli albi illustrati, scoprendo come utilizzarli creativamente nel contesto scolastico per motivare, incoraggiare e infondere autostima nei bambini. Le tecniche e il linguaggio dell'artista francese Hervee Tullet hanno fatto da apripista a una giornata incentrata su aspetti di fondamentale importanta nella scuola dell'infanzia quali il segno grafico, il colore, la motricitá fine e la libera espressione della creativitá del bambino. I mille linguaggi dell'arte creano, infatti, le basi per un corretto sviluppo cognitivo, emozionale, motorio e sensoriale in tutte le fasi evolutive.



Le insegnanti hanno fortemente voluto il corso nel loro istituto per promuovere un percorso di innovazione didattica,dando maggiore importanza al tema della cittadinanza attraverso tutte le discipline compresa l'arte. Come riportato nelle Indicazioni Nazionali 2018: "Il fare scuola oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale".



Il corso é stato, dunque, solo il punto di partenza di un percorso volto all'innovazione didattica e all'interdisciplinarietá che si intende perseguire durante l'anno scolastico in corso e in quelli a venire.



Un sentito ringraziamento va a Don Dario e ai ragazzi dell'oratorio della parrocchia del San Paolo di Cuneo che hanno gentilmente offerto e portato i tavoli per l'allestimento del corso.