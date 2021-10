Badminton: Alba Shuttle, bottino di medaglie agli assoluti regionali

Bottino senza precedenti per gli albesi dello Shuttle, capaci di conquistare una finale maschile inedita, con un Giuseppe Monchiero che non finisce mai di stupire in questa stagione, e ben quattro semifinali.

Nella palestra di casa, nel doppio femminile bronzo sia per la coppia Giulia Marengo- Vittoria De Pasquale che per Sofia Protto- Ilaria Fornaciari.

Nel doppio maschile ancora un bronzo spettacolare con Giuseppe Monchiero e Jakub Boero e nel doppio misto con Vittoria De Pasquale e Manuel Scafuri.

I giocatori albesi hanno disputato prestazioni di alto livello considerando che si tratta di atleti quasi tutti under e quindi con grandi possibilità di progresso nei prossimi anni.