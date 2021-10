Inizia la nuova stagione agonistica di scherma e quest’anno porta una “novità” in casa albese. Dalle fondamenta messe nel 2014 con l’ASD “Le Spire del Lupo” nasce l’Accademia Scherma Alba: stesso staff con l’aggiunta di istruttori d’esperienza, stesso direttivo, stessa passione, ma un nome scelto per ringraziare la Città di Alba, che ha sempre creduto nel progetto, e per sottolineare quel concetto dell’unicità della scherma in tutta le sue sfaccettature.

L’Associazione ha, infatti, come scopo primario l’insegnamento e lo studio della scherma in tutte le sue forme, olimpica, storica ed artistica, da qui la scelta del nome Accademia per includere tutte le sfumature dell' “arte” della scherma.

Proponiamo la scherma in ambito sportivo, di ricostruzione storica, per lo spettacolo, per il benessere psico-fisico della persona e questo avviene grazie al lavoro del nostro maestro e degli istruttori, tutti certificati e riconosciuti dall'Accademia Nazionale di Scherma, dalla Federazione Italiana Scherma e dall'Ente di Promozione Sportiva CSEN.

Alla guida di uno staff formato e competente Alessandro Tosoni (Maestro di Scherma Storica Artistica e Istruttore II Liv. Olimpica) affiancato da Umberta Riboldi (Istruttore II Liv. Olimpica), Anna Giretti (Istruttore II Liv. Storica Artistica e Preparatore Atletico), Roberto Valsania (Istruttore I Liv. Storica Artistica), Igor Bianco Levrin (Istruttore I Liv. Storica Artistica) e Giuseppe Bongioanni (Aiutante di Sala).

Di cosa ci occupiamo?

Attività promozionale nell’ambito della Scuola Elementare, Media e Campi Estivi, attività tecnica/formativa finalizzata all’attività agonistica, attività agonistica nell’ambito dei programmi della Federazione Italiana Scherma, attività amatoriale ed agonistica per adulti, studio e pratica della scherma storica, artistica e arti marziali occidentali, finalizzati all’approfondimento culturale, all’attività sportiva (HEMA), allo spettacolo e alla rievocazione, organizzazione di manifestazioni schermistiche in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e con l’Accademia Nazionale di Scherma, corsi di formazione per tecnici ed educatori.

E a suggellare il nostro impegno le prime gare dell’anno sportivo 2021-2022 hanno già portato i primi risultati nonostante i nostri ragazzi siano ancora alle prese con la preparazione atletica di inizio stagione:

-25/26 Settembre 2021 gli atleti Igor Bianco Levrin, Giuseppe Bongioanni, Matteo Burzio e Daniele Cipollone gareggiano a Carmagnola al Torneo Medievale del Conte, prima gara di scherma storica della stagione. Bongioanni e Cipollone si qualificano alla fase delle dirette dove però si incontrano ai quarti di finale; supera la fase Cipollone che, in seguito, esce ad un passo dal podio contro chi andrà poi a vincere il torneo.

-2/3 ottobre 2021 a Cavour alla 1° Prova di Qualificazione Regionale Open di Spada Femminile le nostre Master Umberta Riboldi e Daniela Valorzi si sono messe alla prova con ragazze più giovani. Sebbene non siano riuscite a passare alla fase successiva, si sono comportate molto bene nei gironi, classificandosi, prime tra le cuneesi

Ma non è tutto perché, il nostro M° Alessandro presenterà il suo libro “Spada Son Contra Ogni Arma Mortale - La Spada a due mani di Fiore dei Liberi” in occasione del torneo Martialia, uno dei più grandi eventi del panorama italiano, organizzato nella storica sala del Frascati Scherma a fine Ottobre; continua anche la collaborazione col registra Max Chicco per la produzione del docufilm “La Banda degli Asini”, in cui i nostri ragazzi sono impegnati nei combattimenti in abito... In attesa dei prossimi impegni sportivi vi aspettiamo in palestra per scoprire la nostra nobile arte: per tutte le informazioni sui corsi, visitate www.schermaalba.it