Volley maschile A2 - Cuneo debutta a Cantù, la carica di capitan Botto: "Non vediamo l'ora di iniziare"

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo è pronta al debutto stagionale in A2: dopo due mesi di preparazione i ragazzi di coach Serniotti non vedono l’ora di scendere in campo e dare inizio al campionato. La stagione dei biancoblù inizia subito con una trasferta, non troppo lontana, ospiti dei canturini allenati da coach Battocchio.

Coach Roberto Serniotti: «Inizio di campionato contro un avversario tradizionalmente ostico e inoltre fuori casa. Cantù penso si sia rinforzata rispetto alla scorsa stagione e inoltre dispone già di un ottimo cambio palla. Da parte nostra c'è voglia di iniziare dopo due mesi di preparazione».

Il Capitano Iacopo Botto: «Di solito la prima partita della stagione è una delle più complicate, abbiamo lavorato sodo in questo precampionato e siamo cresciuti molto; andiamo a Cantù sapendo che sarà una partita difficile contro un’ottima squadra, ma cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo preparato in questi due mesi e d’iniziare nel miglior modo possibile. Tra di noi c’è un clima molto sereno e non vediamo l’ora d’iniziare, sena contare che tornare a giocare con il pubblico, seppur contenuto, sarà sicuramente molto emozionante».

Oggi (domenica 10 ottobre) alle ore 18.00 al Palafrancescucci, Botto e compagni affronteranno i padroni di casa del Pool Libertas Cantù. La partita sarà a porte aperte con capienza ridotta e obbligo di green pass e mascherina.

Naturalmente si potrà anche vedere comodamente da casa, con la Diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/GzugFJUKymc

