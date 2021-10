A Santo Stefano Belbo una passeggiata in rosa sui percorsi del Mom-Multimedia Outdoor Museum

Il Comune di Santo Stefano Belbo (in collaborazione con la Commissione Comunale per le Pari Opportunità di genere, la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus, l’Asl Cn2 e il Lions Club Santo Stefano Belbo - Vallebelbo) organizza per domenica 17 ottobre la Passeggiata sull’itinerario rosa del Mito, sui percorsi del Mom-Multimedia Outdoor Museum.



La passeggiata di circa 6,6 km sarà arricchita da un aperitivo presso il Santuario della Madonna della Neve di Moncucco, con degustazione di Moscato a cura dei produttori della collina e dalla musica jazz proposta da Tiziana Cappellino e Enrico Ciampini.



Il ritrovo è previsto alle ore 9,30 presso il totem del MOM sul sentiero del Mito (viale San Maurizio - area fitness) con il saluto della dottoressa Laura Marinaro del Dipartimento di Prevenzione Asl Cn2.



L’evento avrà un costo di 5 euro a partecipante, che saranno completamente devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Candiolo.

Si raccomandano scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.



Sono obbligatori il Green Pass e la prenotazione entro il 15 ottobre scrivendo alla mail: turismo@santostefanobelbo.it o chiamando ai numeri: 0141/841820 - 328/5826142.