Bra presente alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi

C’era anche Bra alla Marcia per la Pace che si è snodata ieri, domenica 10 ottobre, tra Perugia e Assisi. Una delegazione cittadina ha partecipato al viaggio promosso dalla cittadina Scuola di Pace “Tony Lucci” in collaborazione col Comune di Bra, alla presenza dei consiglieri comunali Marina Isu e Raimondo Testa.



Il corteo braidese, preceduto dal gonfalone e dalle bandiere della Scuola di Pace, ha marciato in quella che è stata la 60ª edizione del percorso di fraternità, dedicato quest’anno alla “Cura come nuovo nome della pace”.



Secondo gli organizzatori, sono state 30mila le persone che hanno partecipato alla Marcia, tra cui anche i rappresentanti di numerosi enti territoriali, tra Comuni, Province e Regioni italiane.