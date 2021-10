Cuneo: i consiglieri comunali in visita al cantiere del nuovo Parco Parri

Con le forme principali del futuro "polmone verde della città di Cuneo" che cominciano a intravedersi all'interno del cantiere, la V^ commissione consiliare è pronta a realizzare una visita speciale, in programma nel tardo pomeriggio di giovedì 14 ottobre.



I consiglieri verranno guidati dall'assessore Davide Dalmasso negli otto ettari - 70.000 metri quadri totali - del nuovo Parco Parri, nei quali già il mese scorso sono stati completati gli scavi per il laghetto naturalistico già riempito con l'acqua, definiti il fosso e i percorsi pedonali adiacenti, iniziati gli scavi per realizzare gli specchi d'acqua con ciottoli di fiume e i lavori di realizzazione della zona attrezzata dove sorgeranno i campi sportivi, le aree fitness e quelle dedicate ai bambini e quelli per il frutteto didattico. Completata anche la messa a dimora dei nuovi 535 alberi.



A giugno TargatoCn aveva già visitato il cantiere proprio in compagnia dell'assessore. In città, intanto, si attende la fine dei lavori sia con preoccupazione (come riporta la lettera di questo nostro lettore), sia con grande entusiasmo (come testimoniano le attività della Consulta Giovanile in programma per i prossimi mesi).