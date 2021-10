La Roà Marenca unisce dalle Alpi al Mare: si è conclusa nel finalese la tre giorni partita da Prato Nevoso

Lo start è avvenuto a Prato Nevoso venerdì 8 ottobre, in direzione Ormea, sabato il gruppo ha proseguito fino a Castelbianco per intraprendere l’ultima tappa, domenica 10, attraverso Castelvecchio di Rocca Barbena, il Santuario di Monte Croce, il Colle del Melogno e affrontare poi la discesa passando per Rialto, Calice Ligure, fino a Finalborgo.