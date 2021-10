Ecocentro di Pollenzo: isola ecologica accessibile anche senza prenotazione

Il consorzio di bacino Coabser, gestore degli ecocentri sul territorio di Langhe e Roero, ha comunicato che, a far data dal 18 ottobre, si concluderà la sperimentazione attivata nel dicembre dello scorso anno presso l’ecocentro di Pollenzo che prevedeva un sistema di prenotazione obbligatoria degli accessi alla struttura per tutte le utenze.



A partire da quella data, quindi, l’isola ecologica di Pollenzo sarà accessibile dalle utenze domestiche anche senza prenotazione (sebbene rimanga consigliata attraverso la piattaforma realizzata sul sito www.verdegufo.it) con il seguente orario: il lunedì, mercoledì e sabato dalle 14 alle 17, il martedì dall 14 alle 17,30 e il venerdì dalle 10,30 alle 12,30. L’obbligo di prenotazione rimane invece in vigore per le utenze non domestiche.



Nella missiva recapitata ai Comuni del suo territorio di riferimento, Coabser si è detto soddisfatto di questi mesi di attività sperimentale, che hanno fornito riscontri che indicano una serie di miglioramenti e risultati positivi in termini gestionali e opportunità offerte agli utenti.



Maggiori informazioni contattando l’Ecosportello rifiuti di Bra al numero 0172-201054 (da lunedì al venerdì 8-30-12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17.30), oppure scrivendo a ecosportello@strweb.biz.