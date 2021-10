Gli Amici di Valcasotto tornano a far “ballare” i mondaj

Dopo un anno forzato di stop, l’associazione Amici di Valcasotto è lieta di annunciare il ritorno della Valcastagnata, giunta ormai alla sua 7ª edizione.

Nella piazza centrale del borgo torneranno quindi a “ballare” i mondaj, tipiche caldarroste locali da gustare in abbinamento a un buon bicchiere di vino rosso.

"Pur con l’immancabile rispetto delle normative Covid-19, sarà una bella occasione per tornare a condividere un momento di spensieratezza e divertimento, tanto atteso sia dai nostri compaesani che dai tanti turisti e villeggianti che rispondono sempre presente in occasione delle nostre manifestazioni" - le parole del presidente Alessandro Briatore -. "In un’ottica di collaborazione e trasparenza, avremo finalmente modo di riunirci di nuovo per un confronto con i soci dell’Associazione, che potremo così informare del lavoro svolto durante questo biennio difficile e soprattutto dei nostri tanti progetti futuri, sperando la pandemia possa diventare solo più un ricordo». Appuntamento quindi per domenica 17 ottobre, alle ore 10 con l’assemblea dei soci tesserati e alle 14.30 con la castagnata".