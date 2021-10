La Croce Rossa di Cuneo indice un concorso per autisti soccorritori: online la modulistica per entrare in graduatoria

l Consiglio Direttivo del Comitato di Cuneo ha deliberato l’indizione di un concorso per la redazione di una graduatoria per operatore tecnico dipendente, con profilo di autista/soccorritore.

La graduatoria che si andrà a creare in questo modo sarà utilizzata per le prossime assunzioni nei futuri tre anni.

“In particolare, si potrà procedere all’assunzione di dipendenti, – spiega Gianni Valsania, Presidente della Croce Rossa di Cuneo – in numero compatibile con le effettive necessità di servizio e con le disponibilità finanziarie, con contratto categoria C, CCNL Anpas, a tempo determinato per 12 mesi stante l’attuale periodo di emergenza Covid-19.”.