La Fondazione CRC lancia il webinar "Open Your Data"

Mercoledì 13 ottobre, dalle 15 alle 16.30, la Fondazione CRC ti invita alla presentazione della ricerca Open your data: l’importanza dei dati territoriali nelle strategie di innovazione, promossa dal nostro Centro Studi e Innovazione e realizzata in collaborazione con il Consorzio TOP-IX e la Fondazione Openpolis.



Con oltre 2900 fonti di dati mappati, oltre 100 soggetti censiti, quasi 400 rilevazioni anonime dal questionario e 19 interviste, la ricerca rappresenta una finestra di osservazione puntuale e unica su come il territorio della provincia di Cuneo, i cittadini, le istituzioni e il tessuto produttivo stanno interpretando, reagendo e cogliendo le opportunità connesse alla “Rivoluzione dei Dati” in atto. In un particolare momento storico in cui al centro dell’Agenda Europa troviamo la volontà di restituire il controllo dei dati ai legittimi proprietari, l’iniziativa è stata l’occasione per stilare un vero e proprio vademecum operativo delineando possibili interventi e potenziali ambiti di azione a impatto sul territorio, in materia di valorizzazione dei dati e della cultura digitale.



Di seguito il programma:

· Introduzione a cura della Fondazione CRC e del Centro Studi e Innovazione.

. Presentazione della metodologia applicata e dei risultati chiave raggiunti: TOP-IX e Fondazione Openpolis.

. Considerazioni sulla ricerca e interventi futuri:

Fondazione CRC

TOP-IX

Openpolis - Luca Giunti - Analista dati per Openpolis

Angela Appendino - Project Manager nell'area Data governance e valorizzazione dati, CSI Piemonte

Marta Garabuggio - Staff di direzione innovazione-ricerca-università presso Regione Piemonte

Michele Pianetta - Vicepresidente sezione regionale del Piemonte presso l'Associazione Nazionale Comuni Italiani

. Conclusioni e saluti



Per partecipare all'incontro è necessario registrarsi a questo link: https://form.jotform.com/210894951306358. A tutti gli iscritti verrà inviatovia mail il link per il collegamento.