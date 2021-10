Mondovì: la solidarietà del circolo PD alla CGIL

Il Circolo del Partito Democratico di Mondovì esprime la propria solidarietà alla CGIL per il vile attacco squadrista alla sua sede romana. Il legittimo diritto alla protesta nulla ha a che vedere con la violenza fascista che è, per definizione, contraria a qualsiasi tipo di dissenso.



L’assalto alla sede della CGIL di Roma è un attacco a tutti i lavoratori, i cui diritti vengono tutelati, come prevede la Costituzione, anche dai sindacati, la cui organizzazione, come cita l’articolo 39, è libera (altra parola incompatibile con lo squadrismo fascista).



Questi fatti confermano la necessità di difendere, ogni giorno, i principi democratici e antifascisti su cui si fonda il nostro ordinamento e la nostra convivenza civile.



Il Partito Democratico e i suoi iscritti continueranno ad essere soggetti attivi di questa difesa.