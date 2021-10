"Resistenza nella memoria": Alba celebra i ventitré giorni

Prosegue il calendario di eventi con cui l’Amministrazione albese celebra il 77° anniversario dei "ventitré giorni" della Città di Alba e il 72° anniversario del conferimento della Medaglia d’Oro al Valore Militare con le manifestazioni “Resistenza nella memoria 2021”, organizzate dall’Assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con le associazioni cittadine.



Il programma, cominciato il 12 settembre, si è arricchito di due nuovi appuntamenti: l’incontro organizzato dall’A.n.p.i. sezione di Alba e la serata dedicata ai diciottenni albesi. Qui di seguito il calendario completo.



Giovedì 21 ottobre, ore 18

Chiesa di San Giuseppe

Convegno

In ricordo dei 23 giorni della Città di Alba saranno analizzati e commentati alcuni momenti significativi della Resistenza albese attraverso letture e interventi. A cura del Centro Culturale San Giuseppe in collaborazione con l'Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti.



Venerdì 22 ottobre, ore 18

Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” – Palazzo comunale di Alba

Incontro

"Zone libere e repubbliche partigiane. L'Italia democratica muove i suoi primi passi", con Gigi Garelli direttore Istituto Storico Resistenza di Cuneo. A cura dell’A.n.p.i. sezione di Alba. Lo stesso incontro si terrà al mattino in due Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Alba.



Lunedì 1° novembre, ore 15

Campo della Memoria – Cimitero monumentale di via Ognissanti

Deposizione corona di alloro sul monumento ai Caduti della prima e della seconda Guerra mondiale.



Giovedì 11 novembre, ore 21

Teatro Sociale “G. Busca”

Serata dedicata ai diciottenni albesi

Lo scrittore Fabio Geda racconta Beppe Fenoglio e le sue opere. Al termine della serata, l’Amministrazione comunale consegnerà ai maggiorenni la Costituzione Italiana e il libro “Tutti i racconti” di Beppe Fenoglio. In collaborazione con Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" o.n.l.u.s.



Domenica 21 novembre, ore 18

Cattedrale di San Lorenzo

Santa Messa

In onore delle vittime delle rappresaglie nazi-fasciste del 18 novembre del 1944 contro i civili albesi. A cura del Centro Culturale San Giuseppe in collaborazione con l'Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti.