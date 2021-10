Sciopero generale sindacati a Cuneo: "Questo è un corteo antifascista!" [VIDEO]

"Questa è una piazza antifascista! Fuori i fasci dal corteo".

Prendono fermamente le distanze da gruppi fascisti i partecipanti al corteo indetto da diverse sigle sindacali a livello nazionale che, questa mattina, lunedì 11 ottobre, è partito da Piazza Europa a Cuneo, in direzione della Prefettura.

"Questo è un corteo indetto dai sindacati che da sempre si battono per promuovere una cultura contro lo sfruttamento e a favore della solidarietà sociale" - dichiarano gli organizzatori - "Hanno risposto non soltanto i sindacati, ma anche gruppi e collettivi che si sono mobilitati in tutta Italia, con iniziative che mirano ad unire".

Tra le ragioni dello sciopero gli interventi di “contrasto alla precarietà e allo sfruttamento” o il contrasto all’utilizzo indiscriminato dei contratti precari. Si protesta anche per chiedere il “rilancio degli investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei trasporti, contro la privatizzazione” e “la tutela dell’ambiente, il blocco delle produzioni nocive e delle grandi opere speculative”.

Lo sciopero generale nazionale è stato indetto da diverse sigle sindacali: ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS, USI-CIT, USB e OR.S.A.