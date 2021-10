Due interventi dei vigili del fuoco per incidenti a Dronero e in frazione Ronchi di Cuneo

Doppio intervento dei vigili del fuoco per due incidenti a Dronero e Cuneo.

In entrambi i casi coinvolte singole vetture. A Dronero il sinistro si è verificato in via Pratavecchia. Intervenuta una squadra di Cuneo e i volontari di Dronero. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 18,50 di oggi, lunedì 11 ottobre.

A Cuneo, in frazione Ronchi, zona Michelin, in via Chiusani, un'auto è uscita fuori strada. Una volta sul posto la persona era già fuori dall'abitacolo e alle cure del 118.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Busca per la messa in sicurezza del veicolo.