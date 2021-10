Il Soccorso alpino trova la salma del 34enne disperso sul Monviso

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese hanno trovato il corpo senza vita dell'alpinista disperso sul Monviso.

La salma è stata individuata stamane, durante il primo sorvolo della zona a bordo dell'elisoccorso del Servizio di emergenza sanitaria regionale. L'elicottero era intervenuto per il trasporto a monte delle squadre, dopo la prima - ma infruttuosa - giornata di ricerche di ieri.

Dall'alto è stato notato il corpo, sul versante nord della montagna, oltre 400 metri a valle della cresta nord ovest che l'uomo stava presumibilmente percorrendo al momento dell'incidente.

Dopo la constatazione del decesso e l'autorizzazione alla rimozione della salma, il corpo dell'uomo è stato recuperato a bordo dell'eliambulanza e consegnato ai Carabinieri di Casteldelfino per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

Si concludono così le ricerche, durate neanche 24 ore, che si erano aperte nel pomeriggio di ieri. I parenti del giovane avevano lanciato l'allarme, dopo il mancato rientro dell'uomo e dopo che quest'ultimo non si era presentato a lavoro, alle 14 di domenica 10 ottobre.

L'ultimo contatto era stata una telefonata con la madre, sabato pomeriggio, dopo aver completato l’ascesa ai 3841 metri del Re di Pietra: in fase di discesa, l'uomo aveva comunicato di voler passare ancora una notte in un bivacco in quota.

Bivacco che non ha mai raggiunto.