Incidente tra due mezzi a Magliano Alpi, donna elitrasportata al Santa Croce di Cuneo

Scontro tra due mezzi nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 ottobre, a Magliano Alpi, in via Autostrada.

L'incidente ha coinvolto un'auto e un furgone. Coinvolta nel sinistro una donna (di cui non si conoscono generalità e condizioni) che ha stata trasportata con eliambulanza al Santa Croce di Cuneo.

Altri mezzi del 118 in loco per prestare soccorso agli altri coinvolti.

Sul posto polizia stradale e carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Vigili del fuoco di Mondovì e volontari di Morozzo sul posto per la messa in sicurezza dei veicoli.

La strada è stata chiusa al traffico.