Lutto a Limone Piemonte per la morte di Renato Bellone, dipendente comunale

La comunità di Limone Piemonte è il lutto per la morte, avvenuta ieri 10 ottobre, di Renato Bellone, 61enne capo operaio del Comune.

L'uomo è morto dopo essere stato in coma per un mese a mezzo, a seguito di un malore improvviso che lo aveva colpito ad agosto scorso e da cui non si era più ripreso.

Originario del paese, era entrato in Comune dopo aver svolto molti lavori. Era stato anche responsabile degli impianti di risalita del paese.

L'ultimo saluto domani 12 ottobre, alle 15, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, a Limone. Sempre qui, stasera alle 20.30 ci sarà il Rosario. La salma sarà cremata a Bra e trasferita nel cimitero del paese.

Bellone lascia la moglie Hellen, i figli Naomi e Best, la sorella Emma e i nipoti.