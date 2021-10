Mondovì: rintracciato un gruppo di immigrati afghani e pachistani che viaggiavano nascosti all’interno di un TIR

Rintracciato un gruppo di immigrati afghani e pachistani che viaggiavano nascosti all’interno di un TIR.

Quando l’autista dell’autoarticolato ha aperto il portellone posteriore del semirimorchio, sei ragazzi sono saltati giù, allontanandosi a piedi.

I Carabinieri della Compagnia di Mondovì, chiamati ad intervenire, li hanno rintracciati nella zona industriale e accompagnati in caserma dove sono stati rifocillati e sottoposti a rilievi fotodattiloscopici.

Cinque si sono dichiarati cittadini afghani e uno pachistano. Hanno raccontato di essere saliti di nascosto sul camion durante la notte, approfittando della sosta eseguita dall’autista in un’area di parcheggio dell’autostrada A10, convinti che il mezzo pesante fosse diretto in Francia.

Il TIR, proveniente dalla Spagna ed entrato in Italia dal confine di Ventimiglia, era invece diretto a Mondovì per consegnare un carico a un’azienda del posto. A causa della chiusura notturna di un tratto dell’Autostrada A6, l’autista aveva deciso di effettuare una sosta notturna, parcheggiando però il camion in una piazzola posta lungo la corsia in direzione della Francia, circostanza che aveva indotto in errore gli immigrati.