Ripartono con la luce del giorno le ricerche del 34enne disperso sul Monviso

Ripartiranno a breve, con la luce del giorno, le ricerche del giovane 34enne disperso da ieri sul massiccio del Monviso.

Di lui non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato. Dopo aver completato l’ascesa ai 3841 metri del Re di Pietra, mentre stava facendo ritorno a valle, ha telefonato alla madre, spiegandole che avrebbe ancora dormito una notte in quota, in un bivacco.

Poi, il nulla.

L’allarme è scattato ieri (domenica), quando il giovane non si è presentato sul posto di lavoro, per il turno pomeridiano delle 14. Attivato il protocollo di ricerca, in Val Varaita sono giunti Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Soccorso alpino della Guardia di Finanza. L’auto del disperso è stata ritrovata a Castello di Pontechianale, da dove parte il sentiero assai utilizzato sia per salire al rifugio Vallanta, che per l’ascesa al “Viso” dalla Val Varaita.

E proprio qui è stato allestito il campo base delle ricerche, presidiato anche durante la notte appena trascorsa da una squadra di Vigili del fuoco.

Ora, con la luce, si rimetterà in moto la macchina delle ricerche. L’area da battere, non avendo indicazioni più dettagliate, è decisamente ampia. Non si esclude, quindi, l’intervento di un elicottero, che già ieri ha compiuto diverse rotazioni, in quota, per sorvolare i pendii alla ricerca di quache elemento utile. Che purtroppo non è stato trovato.

Quella che sta volgendo al termine sarebbe la seconda notte in alta montagna per il giovane. Le temperature, specialmente notturne, in questa stagione iniziano ad essere rigide.