I migliori film con Brad Pitt

Non è una sorpresa che con l'enorme quantità di film e attori presenti sulla scena, ce ne siano alcuni che hanno sviluppato un'enorme fanbase. Questo è di solito dovuto alla loro personalità fuori dallo schermo, alla coerenza nei loro ruoli e alle performance di alta qualità. Questo di solito è sufficiente per portare i fan nei cinema a vedere le loro nuove uscite ogni volta.

Un attore che ha sviluppato una massiccia base di fan è Brad Pitt. È considerato uno degli attori più popolari del mondo, oltre ad essere uno dei più talentuosi. I suoi film riscuotono costantemente un grande successo al botteghino, e la sua base di fan contribuisce in modo massiccio a questo risultato. Anche se non siete fan di Brad Pitt, è comunque molto probabile che abbiate visto almeno uno dei suoi film. Ha recitato in alcuni dei film più popolari degli ultimi 25 anni. Nonostante si stia avvicinando ai 60 anni, Pitt non ha mostrato alcun segno di rallentamento. Continua ancora a fare film e non ha intenzione di ritirarsi. Se non avete familiarità con Pitt, potreste voler iniziare a capire il perché goda di tutta questa fama. Per iniziare a conoscere questo attore, ecco alcuni dei migliori film in cui l'americano ha recitato.

Ocean's Eleven

Ocean's Eleven vede Pitt come co-protagonista insieme a George Clooney in una storia di rapine al casinò. Il film è una storia estremamente unica di romanticismo e vendetta. Pitt interpreta un personaggio gentile, intelligente e sofisticato che accompagna Danny Ocean (Clooney) nella sua missione. Il film è pieno d'azione, e cattura davvero il ritmo veloce di Las Vegas.

Fight Club

In questo dramma d'azione, Brad Pitt recita assieme a Edward Norton. Attraverso le difficoltà, i due si trovano isolati nei combattimenti di strada. Cominciano a mettere su un fight club clandestino, che poi attira molta attenzione da altri in situazioni simili. Nel film si avvicendano colpi di scena sinistri: vi terrà senza dubbio sul filo del rasoio. Il film è uscito nel 1999 ed è considerato uno dei migliori del suo genere.

World War Z

I film sull'apocalisse degli zombie spesso possono deludere. Tuttavia, la performance di Pitt in questo thriller horror lo rende uno dei migliori del suo genere. Interpreta un ex dipendente delle Nazioni Unite che si ritrova a essere uno dei candidati principali per trovare una cura. In questa tesa vicenda, dovrà muoversi in equilibrio cercando sia di portare a termine la missione sia di mantenere la sua famiglia al sicuro.

Se7en

Questo dramma criminale fu un grande successo quando uscì ed è ancora considerato uno dei migliori film polizieschi mai realizzati. Pitt è in ottima compagnia, dato che recita accanto al veterano Morgan Freeman . I due interpretano i detective incaricati di un caso di omicidio. Il serial killer dietro gli omicidi è motivato dai sette peccati capitali. Mentre si susseguono numerosi colpi di scena, continuerete a immaginare il possibile finale.

Il curioso caso di Benjamin Button

Quando un bambino nasce in circostanze insolite, si capisce subito che sta ringiovanendo, anziché invecchiare, man mano che passa il tempo. Pitt interpreta Benjamin Button, un ragazzo nato vecchio che sta lentamente ringiovanendo. Questo film instaura una relazione emotiva e coinvolge davvero gli spettatori mentre si avvicinano al personaggio di Pitt. La sua performance, dall'inizio alla fine, è una delle sue migliori fino ad oggi.