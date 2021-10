Il mercato immobiliare a Verona

Qual è la situazione del mercato immobiliare a Verona? I dati più recenti a disposizione sono quelli relativi al mese di settembre, ed è a loro che si può fare riferimento per avere un quadro il più possibile chiaro e completo della situazione. Nella città di Romeo e Giulietta, la richiesta media per gli immobili residenziali in vendita è stata di 2.238 euro al metro quadro, il che vuol dire che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c’è stata una crescita di oltre il 2%: a settembre del 2020 la richiesta era di 2.192 euro al metro quadro. Prendendo in esame l’ultimo biennio, il picco del prezzo medio si è raggiunto nel mese di agosto di quest’anno, per un valore pari a 2.251 euro al metro quadro, mentre il dato più basso è stato quello del mese di novembre del 2019, con una richiesta media di 2.126 euro al metro quadro.

La situazione per le locazioni

Prendendo in esame la situazione degli immobili residenziali in affitto, invece, la richiesta media a settembre è stata di 10 euro e 30 centesimi al metro quadro al mese, un dato in calo di quasi il 2% rispetto a settembre dello scorso anno, quando era pari a 10 euro e 50 centesimi al metro quadro. Se poi si analizza l’andamento degli ultimi due anni, si scopre che giugno del 2021 è stato il mese con la richiesta più bassa per un immobile in affitto (10 euro e 20 centesimi al metro quadro, sempre su base mensile), e che maggio 2020 è stato quello con la richiesta più alta (10 euro e 90 centesimi al metro quadro).

Le differenze fra un quartiere all’altro

Tornando agli immobili in vendita, la zona di Santa Lucia, Golosine e Fiera è stata quella che ha fatto registrare il prezzo più basso, come dimostra la media di 1.327 euro al metro quadro, mentre in centro si è arrivati addirittura a 3.524 euro al metro quadro. Identica la situazione per gli affitti: in centro la richiesta media era di 11 euro e 30 centesimi al metro quadro, contro gli 8 euro e 20 centesimi richiesti in media tra Castiglione e San Michele Extra.

Comprare e vendere casa con Casavo

Chi ha in mente di acquistare o vendere casa a Verona può anche fare affidamento sui servizi di Casavo, una realtà finanziata da investitori di prestigio a livello internazionale, come per esempio Kervis Asset Management, 360 Capital e Picus Capital. Questa startup si basa su un sistema di valutazione automatizzato correlato a un algoritmo che fornisce a chi vuol vendere casa una indicazione precisa del valore della sua proprietà, calcolata tenendo conto di molteplici parametri di ordine qualitativo e quantitativo. Il venditore riceve anche un’offerta di acquisto, che ovviamente può essere accettata o rifiutata con la massima libertà.

Come opera Casavo

Se si mettono in vendita appartamenti Verona , dunque, può essere conveniente valutare un’offerta da parte di Casavo. Ma che cosa succede, poi, se l’offerta in questione viene accettata? La startup compra l’immobile, e questo viene sottoposto a ristrutturazione. A quel punto, poi, può essere riproposto sul mercato, ed è chiaro che in questo passaggio si concretizza un incremento di valore. Ciò ha diversi effetti, sia perché la vendita risulta agevolata, sia perché viene garantito un miglioramento costante del patrimonio immobiliare di Verona. La tecnologia è il fulcro di questo modello, in cui però conta anche l’efficienza operativa. Il cliente, dal canto suo, può trarre beneficio da un processo di vendita e di acquisto diretto e semplice, e salta tutte le costose intermediazioni che sarebbero necessarie rivolgendosi a un’agenzia immobiliare.

La solidità di Casavo

La solidità e l’affidabilità di Casavo sono confermate dal fatto che questa startup ha raccolto, da quando è stata costituita, quattro round di finanziamento che le hanno permesso di ottenere più di 100 milioni di euro di capitale. Nel 2019, Casavo è stata la migliore startup finanziata nel nostro Paese, ma anche quella che nei primi due anni di attività è riuscita a raccogliere la maggiore quantità di capitali, in base a quanto riferito dal Rapporto dell’Osservatorio delle Startup Hi-Tech realizzato dal Politecnico di Milano e dalla sua Scuola di Management.